Eski CHP Milletvekili Nurettin Demir Trafik Kazasında Yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski CHP milletvekili Nurettin Demir, İstanbul'daki hastaneye nakledildi.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Demir, kara yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na buradan da ambulans uçakla İstanbul'daki bir hastaneye götürüldü.

Nurettin Demir'in kullandığı 48 AFY 749 plakalı otomobil, Aydın - İzmir otoyolunun Ömerbeyli mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran T.D. (38) yönetimindeki 35 BRA 149 dorse plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada yaralanan Demir ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülmüştü.