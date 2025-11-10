Haberler

Eski CHP Milletvekili Baydar'ın İhraç Kararı Mahkeme Tarafından Durduruldu

Eski CHP Milletvekili Baydar'ın İhraç Kararı Mahkeme Tarafından Durduruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın CHP'den ihraç edilme kararını ihtiyati tedbirle durdurdu. Baydar, itirazında ihraç kararını basından öğrendiğini ve savunma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

CHP tarafından eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar hakkında verilen kesin ihraç kararının uygulanması, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbirle durdurdu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 24 Ekim'deki toplantısında, eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi. Baydar, ihraç kararına karşı Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Metin Lütfi Baydar, itiraz dilekçesinde, partiden ihraç edildiğini basından öğrendiğini, bu süreçte kendisine herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığını ve bundan dolayı anayasal hakkı olan kutsal 'savunma hakkını' kullanamadığını gerekçe gösterdi. Mahkeme, Baydar'ın itirazını kabul etti ve ihraç kararının ihtiyati tedbirle durdurulmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.