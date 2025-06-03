İBB operasyonunda gözaltına alınan Aykut Erdoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 31 Mayıs'ta düzenlenen 5'inci dalga operasyonda "rüşvet almak, vermek, aracılık" ile "irtikap-nüfuz kullanma" iddiasıyla gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

Erdoğdu'ya "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

"YILDIZ'IN YANINA PARAYLA GİTTİĞİM VE KELEŞ'E TESLİM ETTİĞİM YALANDIR"

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının şüphelilerinden olan ve daha sonra "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak için "itirafçı" olduğu bildirilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in Yıldız'ın bir çanta içinde 1 milyon 200 bin dolar verdiği şeklindeki iddialarını kabul etmediğini belirten Erdoğdu'nun " Ertan Yıldız'ın yanına para ile gittiğim ve parayı Fatih Keleş'e teslim ettiğim iddiaları yalandır. Ertan Yıldız ile Genel Sekreter atamaları dolayısıyla ara ara tartışmalarımız oldu. Bu nedenle hakkımda bu şekilde beyanda bulunmuş olabilir" dediği öğrenildi.

"KAMU FAYDASI GÖZETEREK YÖNLENDİRMİŞTİM"

Yönetim kurulu kararında adı olmadığı halde Vega Hereke unvanlı firmaya "Kömürcüoda Düzenli Depolama alanında Geri Kazanım Tesisi"nin devredilmesi konusunda bir görüşme yapıp yapmadığı sorulan Erdoğdu'nun "Kamu faydasını gözeterek yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir aileyi İBB'ye görüşmeleri üzere yönlendirmiştim. Bu konuyla ilgilenmemin tek nedeni büyük bir kamu yararının olmasıdır. Sonradan bu işten zarar ettiklerini, birtakım engellemelerle karşılaştıklarını söylediler. Görüşmelerimde de herhangi bir para alışverişi veya bu yönde bir konuşma olmamıştır" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Erdoğdu, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız ile ortak baz verme konusunda ise sık sık İBB'ye gittiğini belirterek "Bu nedenle ortak baz vermiş olabiliriz" beyanında bulunduğu aktarıldı.

"ÖZKAN GÖNÜL'Ü ENGELLEDİM"

Erdoğdu, Özkan Gönül ile arasındaki konuşmalar hakkında da "Özkan Gönül CHP'den bir arkadaşımızdır. Kemal Kılıçdaroğlu'na gönülden bağlıdır. Benim de Kemal Beyi sevdiğimi bilir. İBB soruşturmasına dair yaptığımız açıklamalara ilişkin ara sıra serzenişte bulunmuştur. Yazışmalarda geçen hususlar basında yer alan haberlere ilişkindir. Değerlendirmeler kendisine aittir. Benim herhangi bir açıklamam yoktur. Kendisini de zaten engelledim" dediği öğrenildi.

"ASLA MADDİ MENFAAT OLMAMIŞTIR"

İddia konusu dönemde CHP'nin Ekonomi ve İş Dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu ifade eden Erdoğdu'nun ifadesini şunları kaydettiği aktarıldı:

"Görevim dolayısıyla iş dünyasından gelen talep ve şikayetleri ilgili makamlara iletmek benim görevimdi. Bu kapsamda Türkiye Ekonomisine ve İBB'ye büyük katkı sağlayacak yenilenebilir enerji konusu ile ilgili gelen talebi İBB yetkilerinden kim olduğunu hatırlamadığım birilerine ilettim. Asla bir maddi menfaat olmamıştır. Bu yönde bir aracılık da yapmadım. Bu iddiaların tamamını reddediyorum. İfademde anladığım kadarıyla da işlem AK Parti döneminde yapılan bir işlemdir. Sözleşme devir işlemi ise 2020 senesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla benim bu sözleşmeyle bir alakam yoktur. Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Kişisel bir husumetten veya Ertan Yıldız'ın kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alınmış bulunmaktayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum."