Eski CHP Milletvekili Sarı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü Açıklaması

Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Parti genel merkezinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Sarı, "Kitlesel bir toplantımız olacak cumartesi günü. Hazırlıklarımız devam ediyor. Partinin kendi gündelik işleriyle ilgili süreçleri takip ediyoruz." dedi.

Özgür Özel'in İzmir'deki açıklamalarına da değinen Sarı, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde, 'bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz."