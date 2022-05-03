Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel Hayatını Kaybetti

Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, tedavi gördüğü hastanede, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 67 yaşında, tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sosyal medya hesabında; "22 ve 23'üncü dönem Bursa milletvekilimiz Kemal Demirel'in vefatından büyük üzüntü duydum. Bursa için büyük emekleri olan, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmesine rağmen Bursa treni için mücadeleyi bırakmayan Kemal Demirel'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

2001-2002 yıllarında CHP Bursa İl Başkanlığı da yapan Demirel için, yarın öğle namazının ardından Bursa Nilüfer OSB Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

KEMAL DEMİREL KİMDİR?

17 Mayıs 1955'te Kırklareli'nde doğdu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu ile Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nu bitirdi. Bursa'da özel eğitim kurumunda üst düzey yöneticilik görevlerini yürüttü. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve 2001-2002 yıllarında CHP Bursa İl Başkanlığı yaptı. 2002-2012 yılları arasında da CHP Bursa Milletvekili olarak TBMM'de çalışmalarını sürdürdü.