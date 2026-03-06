Eski İngiliz Büyükelçi Mandelson, Epstein soruşturması kapsamında ABD Kongresi'nde ifade vermeyi reddetti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, Epstein ile ilişkisi konusunda ABD Kongresi'nde ifade vermeyi reddetti.

İngiliz "The Telegraph" gazetesinin haberine göre, Mandelson, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerinin Epstein soruşturması kapsamında kendisini ifade vermeye çağıran davetini kabul etmedi.

Mandelson'un avukatı aracılığıyla gönderilen mektupta, halihazırda Londra Metropolitan Polisi tarafından kamu görevini kötüye kullanma şüphesi kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle ABD Kongresi'nde ifade veremeyeceği bildirildi.

Gazete, ABD Kongresi, yurt dışında yaşayan yabancı ülke vatandaşlarını ifade vermeye zorlayamadığı için Mandelson'un davete yanıt vermek zorunda olmadığını ve bu nedenle herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşmayacağını aktardı.

Demokrat Kongre üyeleri Suhas Subramanyam ve Robert Garcia, geçen ay gönderdikleri mektupta, Mandelson'un Epstein'ın suç faaliyetlerine ilişkin "kritik bilgilere sahip olabileceği" gerekçesiyle acilen ifade vermesini talep etmişti.

Mektupta, Mandelson'un Epstein ile yıllar boyunca süren yakın sosyal ve iş ilişkileri bulunduğuna dair "çok sayıda kanıt ortaya çıktığı" ifade edilmişti.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'un, Epstein'e "en iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'un Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'u büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson, 23 Şubat'ta polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün kamu görevini kötüye kullanmak şüphesiyle gözaltına alınmış ve daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Polisin soruşturması, Peter Mandelson'un bakan olarak görev yaptığı dönemde piyasa açısından hassas nitelikte bazı resmi bilgileri Epstein'a ilettiği iddiaları üzerine başlatılmıştı.