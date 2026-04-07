Eski Germencik Belediye Başkanı Öndeş, belediyeye ait iş yerini kurşunladığı iddiasıyla tutuklandı

Aydın'da Germencik'in eski belediye başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait bir iş yerine silahla ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı. Olay sonrası yapılan incelemelerde çok sayıda kurşun izi tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesine ait yöresel ürünlerin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öndeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık
