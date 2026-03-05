Sakarya'da eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler H.S, U.S, T.A. ve B.S. ile taraf avukatları hazır bulundu, sanıklar M.F.Ö, M.G, O.E. ve N.E. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Müşteki avukatı, dosyada tartışmasız gerçekler olduğunu, sanıkların maktul Ahmet Soğuk ile hiçbir bağlantılarının bulunmadığını söyleyerek, M.F.Ö.'nün, M.G. tarafından azmettirildiğini, M.G.'nin ise N.E. tarafından yönlendirildiğini öne sürerek, bilirkişi raporlarındaki sanık ifadelerinde çelişki olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Diğer müşteki avukatı da sunulan dosyanın dikkate alınarak eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Sanık M.F.Ö.'nün avukatı, olay yerine ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını ve kovuşturmanın genişletilmesini talep ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Söz verilen sanık M.F.Ö, suç işlediğini ifade etti.

Sanık M.G. tahliye talebinde bulunurken, N.E. ise olayın aydınlanması için tüm bildiklerini anlattığını, 3 işletmesinin tutuklu kaldığı sürede kapandığını anlatarak, adli kontrol şartıyla tahliye talebinde bulundu.

Sanık O.E. ise olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek, "Ben olayla ilişkimin olduğunu haber sitelerinden öğrendim. Olayla hiçbir alakam yokken tutuklandım. Benim 2 çocuğum var, olayla en ufak bir alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık O.E.'nin avukatı ise müvekkilinin olayın içerisine dahil edilmeye çalışıldığını ileri sürerek, O.E.'nin tutuklu geçirdiği sürenin dikkate alınarak tahliyesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanıkların tutukluluk halini kararlaştıran mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'deki evinden aracıyla çıktıktan sonra hareket halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar M.F.Ö, M.G. ve N.E. tutuklanmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan N.E.'nin kardeşi O.E. de yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E.'nin "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.