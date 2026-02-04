Haberler

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Keşan'ın eski belediye başkanı Hüseyin Zati Yörüker, vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı. Anma programına katılan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yörüker'in şehre katkılarını yad ederek ailesine başsağlığı diledi.

Eski Keşan Belediye Başkanı Hüseyin Zati Yörüker, vefatının 29. yılında kabri başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yörüker'in mezarı başında anma programı düzenlendi.

Programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan'a önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim olan Yörüker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi.

Mandadere Mesire Alanı'nın durumu değerlendirildi

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç başkanlığında Mandadere Mesire Alanı'nda toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yunus Atay, ilgili kurum amirleri ve belediye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, piknik ve spor alanı olarak düzenlenen bölge ele alındı.

Toplantıda ayrıca, yerel değerlerin korunması ve tanıtılması ile Meriç'in sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

4 ilde okullara 6 Şubat tatili

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

