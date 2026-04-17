Eski Başhekim Bursa'da Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında bugün Tunceli Adliyesi'ne getirilen ve ifadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer tutuklanmaları talebiyle, şüpheli Uğurcan Açıkgöz ise belirlenen yerlere başvurmak ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zeinal Abarakov ve babası Engin Yücer'in ifade işlemleri devam ediyor.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
