Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan İstanbul'da kabri başında anıldı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 15. yıl dönümünde Zeytinburnu'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kozlu Mezarlığı'nda yapılan törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın hüznün içinde bile ayağa kalkmayı hatırlatan bir lider olduğunu söyledi.

Arıkan, "Bugün adınızı andığımızda gözlerimiz dolabilir. Fakat siz olsaydınız şunu biliyoruz ki her birimizin gözyaşlarını silerdiniz. Üzülmek için değil, üretmek için burada olduğumuzu söylerdiniz. Daha yapacak çok işlerimizin olduğunu söylerdiniz. Hiçbirimizi üzülecek kadar, gözlerimiz dolacak kadar dahi boş bırakmaz, yeni görevlerle sahaya sürerdiniz." diye konuştu.

Merhum Necmettin Erbakan'ın umudu bir görev olarak kendilerine nakşettiğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Şartlar zor diyenlere, 'Zor şartlar kadar güçlü kadrolar yetiştirilebilir.' dediniz. Azız diyenlere, 'Bu kadar insanla ne yapabiliriz?' diyenlere tarihin yönünü bir avuç insanın değiştirdiğini öğrettiniz. Sert rüzgarları, çetin zorlukları gösterenlere, bugün fırtınalara yön vereceğimize, çetin zorluklara rağmen tarihin yönünü değiştireceğimize söz verdiniz. Sayıları, rakamları değil, samimiyeti ve ihlası kendimize şiar edineceğimizi bizlere öğrettiniz."

"Erbakan Hocamız dendiği zaman aklımıza cesaret geliyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise anma programını düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a ve partililere teşekkür etti.

Fatih Erbakan, babasının ismi söylendiğinde akla ferasetin geldiğini dile getirerek, "Daha 40 sene öncesinden bugün Orta Doğu'da yaşanan olayları anlatan bir feraset. Yine Erbakan Hocamız dendiği zaman aklımıza cesaret geliyor. İncirlik Üssü'nü kapatan, Çekiç Güç'ü kovan bir cesaret. Amerikan elçisinin bütün uyarılarına rağmen D-8'i kuran bir cesaret. Tabii Erbakan Hocamız dendiği zaman aklımıza bereket geliyor. Başbakan olduğu dönemde işçiye, memura, emekliye verilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük maaş zamları aklımıza geliyor. Ekonomide yaşanan bolluk ve bereket aklımıza geliyor." ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan'ın 4 partisi haksız yere kapatılmasına rağmen beşincisini kurup yoluna devam eden bir lider olduğunu anlatan Erbakan, şöyle devam etti:

"80 yaşında seçim otobüsünün üzerinde hiçbir dünyalık beklentisi kalmamış bir halde olmasına rağmen bu mücadeleye devam eden, davasını anlatan bir lider. Yine Erbakan Hocamız dendiği zaman aklımıza istikamet geliyor. 1969'da ne dediyse 2011'de vefatından önce de hastane odasında aynı sözleri söyleyen aynı istikamette yürüyen bir lider. Erbakan Hocamız denince aklımıza hidayet geliyor. 'İslamsız saadet olmaz.' sözünü bizlerin kafasına, zihnine birer çivi olarak çakan, 'Cihatsız İslam olmaz.' sözünü zihinlerimize işleyen ve kazıyan bir lider."

Fatih Erbakan, merhum babasının hastanede vefatına saatler kala dahi kiremitiyle teyemmüm yapıp namazını aksatmadığını kaydetti.

Onun yaptığı icraatları ve özelliklerini hatırlamanın önemli olduğunu aktaran Erbakan, "Daha önemlisi kendisinin yürüdüğü yoldan yürümek, kendisinin gösterdiği hedeflere ulaşmak, onun yaşadığı gibi yaşamak, onun gibi dava adamı olmak için gayret sarf etmektir. Onun emanet ettiği davasına sahip çıkabilmektir." diye konuştu.

Törene, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, her iki partinin mensupları ve vatandaşlar katıldı.