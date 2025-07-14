Eski Başbakan Bennett'ten Epstein İddialarına Cevap

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın "İsrail ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'a çalıştığı" yönündeki iddiayı reddetti.

Bennett, Epstein'ın "İsrail ve Mossad için çalıştığı" yönündeki iddiaları hakkında sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un açıklamasını reddeden Bennett, "Eski bir İsrail Başbakanı olarak, Mossad'ın doğrudan bana rapor verdiği bir ortamda, size yüzde 100 kesinlikle şunu söylüyorum; Jeffrey Epstein'ın bir şekilde İsrail için çalıştığı veya Mossad'ın bir şantaj şebekesini işlettiği iddiası kesinlikle ve tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Bennett, Epstein'ın "Mossad veya İsrail ile hiçbir ilgisi olmadığını" ileri sürerek, Carlson'un iddialarının yalan olduğunu öne sürdü.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da geçen hafta Florida'da bir konferansta yaptığı konuşmada Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Carlson, "Esas konu Jeffrey Epstein'ın muhtemelen Amerikan istihbaratı adına değil, (yabancı) istihbarat servisleri adına çalıştığıdır. Ama şimdi hiç kimse yabancı hükümetin, İsrail olduğunu söyleyemez çünkü bir şekilde bunun kötü bir şey olduğunu düşünmeye ikna edildik." ifadelerini kullanmıştı.