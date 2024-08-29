Üye Girişi
Haberler

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, "üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdüllatif Şener 3-sayfa ankara Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
500

Yorumlar (3)

Doğrucu:

Çaldıklarını paylaşamamışlardır

4
0
yanıtYanıtla
Bülent Türkmen:

1-2 sene yatıp serbest kalacağını bilmeyen yoktur heralde

3
0
yanıtYanıtla
Erdem Sen:

zahmet olmus..salinsaydi şasirmazdik

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı CANLI izle! (FULL HD) Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos Cuma tapu daireleri açık mı? Köhn gitti mi? Derrick Köhn Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti? Trabzonspor St Gallen maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos çalışıyor mu? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ LUGANO) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 29 Ağustos EXXEN spor canlı izle ATV canlı izle! (TRABZONSPOR ST GALLEN) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü (Şampiyonlar Ligi 2024-25) Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak?
title