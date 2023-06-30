Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı. Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, 'Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur' başlığı ile yayınladı.