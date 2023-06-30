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Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadı

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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı. Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, 'Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur' başlığı ile yayınladı.

Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadı

ANKARA - Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı.

Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile yayınladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Başer - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank basketbol Güncel Haberler

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