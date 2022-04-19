ESKİ BAKAN KARAHAN'IN İSMİ, GAZİANTEP'TE ORTAOKULA VERİLDİ

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te bir ortaokula ESKİ Devlet Bakanı Ahmet Karahan'ın ismi verildi. Karahan, "İsmimin eğitim yuvasında yaşayacak olmasından dolayı gururlanıyorum. Eğitim toplumdaki en önemli konulardan biri" dedi.

İbn-i Sina Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan 35 derslikli ortaokula 43'üncü hükümette devlet bakanı olarak görev yapan Ahmet Karahan'ın adı verildi. Okulun açılışı için düzenlenen törende, Ahmet Karahan ve ailesinin yanı sıra, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Törende konuşan Vali Gül, 'Bugün de bakanımızın katılımı ile kendisinin ismini verdiğimiz bu okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun? diye konuştu.

Eski Bakan Ahmet Karahan ise, 'İsmimin eğitim yuvasında yaşayacak olmasından dolayı gururlanıyorum. Eğitim toplumdaki en önemli konulardan biri. Gaziantep'e bu anlamda saygılarımı sunuyorum. Kentte her anlamda yapılan hizmetleri sık sık duyuyorum. Türkiye'nin en çalışkan insanlarının olduğu bir şehirdeyiz. Bu yapılan güzel işler Gaziantep'in karakteri ve zekasından dolayı meydana gelmiştir. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı gerçekleştirilen okulda incelemelerde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel