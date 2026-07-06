Vefat Eden Eski Devlet Bakanı Burhan Kara İçin TBMM'de Tören Düzenlendi... Törene Müsavat Dervişoğlu da Katıldı

(ANKARA) - Yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı Burhan Kara için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Ankara'da önceki gün kalp krizi sonucu 77 yaşında vefat eden eski Devlet Bakanı ve Giresun Milletvekili Burhan Kara için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ile diğer partilerden milletvekilleri katıldı. Müsavat Dervişoğlu, Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

Meclis'teki törenden sonra Burhan Kara'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

Kaynak: ANKA