Eski Arnavutluk Başbakanı Berisha'nın ABD'ye seyahat engeli kaldırıldı

Eski Arnavutluk Başbakanı ve ana muhalefet Demokrat Partinin (PD) Genel Başkanı Sali Berisha, kendisinin ve aile üyelerinin ABD'ye seyahat engelinin kaldırıldığını açıkladı.

Berisha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "önceki ABD yönetiminin kendisine ve ailesine karşı aldığı haksız bir kararın" düzeltildiğini belirtti.

Sali Berisha, şu ifadeleri kullandı:

"Dün itibarıyla, ABD Dışişleri Bakanlığının davamı kapsamlı şekilde incelemesinin ardından, ben ve aile üyelerim artık ABD'ye seyahat etme fırsatından mahrum değiliz. Bu vesileyle, tamamen (Başbakan) Edi Rama ve akıl hocası George Soros'un yolsuz lobiciliğine dayanan bu haksız kararı düzelttikleri için Başkan (Donald) Trump ve Bakan (Marco) Rubio'nun yönetimine teşekkür etmek istiyorum."

Berisha, PD üyeleri ve destekçilerini, "Arnavut vatandaşlarının özgür oy hakkını ve hak ettikleri geleceği yeniden tesis etme çabalarını aralıksız sürdürmeye" davet ettiğini kaydetti.

Berisha, Mayıs 2021'de "ABD'ye girmeye uygun olmayan kişi" ilan edilmişti

ABD, Mayıs 2021'de Berisha'yı "ABD'ye girmeye uygun olmayan kişi" ilan etmişti.

Karar, o dönemde eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Kararda, "Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sali Berisha'nın yolsuzluk içeren eylemleri Arnavutluk'ta demokrasiyi baltalamıştır. Berisha ve ailesinin ABD'ye girişine izin verilmeyeceğini kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca Berisha, Temmuz 2022'de İngiltere tarafından "organize suç grupları ve suçlularla açık bağlantıları ve yolsuzluk" nedeniyle istenmeyen kişi ilan edilmişti.

Ülkede 1992-1997 yıllarında cumhurbaşkanı görevini üstlenen Berisha, 2005-2013'te başbakan ve birkaç dönem milletvekili olarak görev yapmıştı.