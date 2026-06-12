Haberler

Eski Arnavutluk Başbakanı Berisha'nın ABD'ye seyahat engeli kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Arnavutluk Başbakanı ve ana muhalefet lideri Sali Berisha, kendisi ve ailesi için ABD'nin uyguladığı seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu. Berisha, kararın eski ABD yönetiminin haksız bir uygulaması olduğunu belirterek Trump yönetimine teşekkür etti.

Eski Arnavutluk Başbakanı ve ana muhalefet Demokrat Partinin (PD) Genel Başkanı Sali Berisha, kendisinin ve aile üyelerinin ABD'ye seyahat engelinin kaldırıldığını açıkladı.

Berisha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "önceki ABD yönetiminin kendisine ve ailesine karşı aldığı haksız bir kararın" düzeltildiğini belirtti.

Sali Berisha, şu ifadeleri kullandı:

"Dün itibarıyla, ABD Dışişleri Bakanlığının davamı kapsamlı şekilde incelemesinin ardından, ben ve aile üyelerim artık ABD'ye seyahat etme fırsatından mahrum değiliz. Bu vesileyle, tamamen (Başbakan) Edi Rama ve akıl hocası George Soros'un yolsuz lobiciliğine dayanan bu haksız kararı düzelttikleri için Başkan (Donald) Trump ve Bakan (Marco) Rubio'nun yönetimine teşekkür etmek istiyorum."

Berisha, PD üyeleri ve destekçilerini, "Arnavut vatandaşlarının özgür oy hakkını ve hak ettikleri geleceği yeniden tesis etme çabalarını aralıksız sürdürmeye" davet ettiğini kaydetti.

Berisha, Mayıs 2021'de "ABD'ye girmeye uygun olmayan kişi" ilan edilmişti

ABD, Mayıs 2021'de Berisha'yı "ABD'ye girmeye uygun olmayan kişi" ilan etmişti.

Karar, o dönemde eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Kararda, "Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sali Berisha'nın yolsuzluk içeren eylemleri Arnavutluk'ta demokrasiyi baltalamıştır. Berisha ve ailesinin ABD'ye girişine izin verilmeyeceğini kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca Berisha, Temmuz 2022'de İngiltere tarafından "organize suç grupları ve suçlularla açık bağlantıları ve yolsuzluk" nedeniyle istenmeyen kişi ilan edilmişti.

Ülkede 1992-1997 yıllarında cumhurbaşkanı görevini üstlenen Berisha, 2005-2013'te başbakan ve birkaç dönem milletvekili olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

Ocaklar söndüren sistemi bitirmekte kararlı! 11 ilde daha düğmeye basıldı
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı

Fener taraftarının saydırmaya başladığı an