Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan hakkında FETÖ üyeliğinden iddianame hazırlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve Ankara'da yakalanarak tutuklanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 Mart'ta Çankaya ilçesinde yakalanan Sakınan'ın 10 yıldır firari olduğu hakkındaki yakalama kararlarının infazını engellemek için kendi kaldığı evini, saklanma ve suç delillerini gizleme amaçlı gizli özel bölme oluşturmak suretiyle örgütün "gaybubet" evine çevirdiği anlatıldı.

Sakınan'ın yakalandığı evde yapılan aramada, örgütün gaybubet evlerinde uyguladığı yöntemleri devam ettirdiği, kaçma amaçlı olarak evde yüklü miktar döviz ve altın bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Sakınan'ın yakalandığı sırada aktif bir cep telefonu kullanmadığı, bu durumun örgütün "iletişim kurmama" talimatıyla örtüştüğü kaydedildi.

Teknik incelemeler sonucunda, Sakınan'ın "124108 ID numaralı" ByLock hesabını kullandığı, bu hesap üzerinden ihraç edilmiş birçok hakim ve savcı ile iletişim kurduğu ve kendisi gibi hakkında adli işlem bulunan şahıslarla "ardışık arama" yöntemiyle görüştüğü tespitine yer verildi.

"Kendilerini gizleme gereği duymuyorlardı"

İddianamede, Sakınan hakkındaki tanık beyanlarına da verildi.

Tanık A.H, "Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanan Fetullah Gülen cemaati mensubu olduğunu bildiğim Şadan Sakınan'ın memur suçları bürosunda görev yapması için H.Y'nin isteği üzerine o dönem Ankara Başsavcısı olan H.B'ye bu durumu söyledim. Kendisine bu kişinin iyi bir kişi olduğunu ve memur suçları soruşturma bürosunda görevlendirilmesinin sağlanmasını istedim. Ayrıca bu çocuğa sahip çıkılmasını istedim. 2010'da yapılan HSYK seçimleri sırasında cemaat mensuplarının artık kendilerini gizleme gereği duymadıklarını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak ifadesine yer verilen A.Ö. de Sakınan'la İstanbul'da hukuk fakültesinin son sınıfında okurken kendisiyle gittiği bir örgüt evinde karşılaştığını söyledi.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen İ.D. de Sakınan'ın FETÖ üyesi olduğunu, örgüte ait bir okul binasında sohbet ettiklerini aktardı.

İ.D, "Ben o dönem bu yapıya verdiğim aidatları toplu olarak ya Ö.B'ye ya da Sakınan'a veriyordum. O dönem Ankara'da bu yapının üst düzeyleriyle taşra arasında köprü görevi gören bazı şahısların olduğunu daha sonradan öğrendim." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sınavında FETÖ'nün yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma dosyasında şüpheli olan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in Sakınan hakkındaki beyanına da yer verildi.

Demir, "Suç delili olarak tanımlanabilecek 3 bin 227 adaya ait soru kitapçıkları bana teslim edilmemiştir. Teslim edilip muhafazası istenmiş olsaydı ben kesinlikle bunu muhafaza ederdim. Benim cumhuriyet savcısından talebim ÖSYM'nin rutin işlemlerini yürütebilmem için gerekli depo alanının temin edilmesi ve soru kitapçıklarının muhafazası içindi. Evrak imhası konulu yazısıyla ben suç delili olduğu düşünülen 3 bin 227 adaya ait soru kitapçıklarını imha etmediğimi düşünüyorum. Bu talimatı yazan, imhasında sakınca görmeyen dönemin soruşturma savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'dır." ifadelerini kullandı.

15 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüphelinin beyanlarının "tevil yollu ikrar" niteliğinde olduğu belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Sakınan'ın örgütle bağının öğrencilik yıllarına dayandığı, öğretim hayatından başlayarak hakim-savcılık sınavlarına hazırlık ve mesleğe atandığı dönemlerde örgüt ile iletişimde olduğu belirlenmiştir. Bu noktada örgütün hakim-savcı staj evlerinde hakimlik sınavlarına hazırlandığı, örgüt tarafından HSYK seçimlerinde kullanılmak üzere ByLock hesabının telefonuna yüklenmesine izin verdiği, örgütün ileri gelen yargı mensuplarıyla yakın ilişkileri olduğu ve iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır.

Şüphelinin güncel eylemlerine ilişkin olarak örgütün gaybubet evlerinde uyguladığı kaçma amaçlı olarak evde yüklü miktar para ve altın bulundurma eyleminde bulunması, yakalama kararlarının infazını engellemek amacıyla kendi kaldığı evi saklanma ve suç delillerini gizleme amaçlı gizli bölme oluşturmak suretiyle örgütün gaybubet evine çevirmesi ve bu bölme içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalanması hususları bir bütün olarak dikkate alındığında, şüphelinin örgüt üyesi olmadığına dair beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve bu nedenle savunmasının inkar içeren kısımlarına itibar edilmediği anlaşılmıştır."

İddianamede, Sakınan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.