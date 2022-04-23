Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da top fırlattığı anlar gündem oldu
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işitme engelli bir çocuğa koltuğunu devretmesinin ardından Eski belediye başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan kutlamaları da yeniden gündem oldu. Gökçek'in aracın üzerinden çocuklara top dağıttığı görülüyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. Bayram nedeniyle belediye başkanları da koltuklarını 1 günlüğüne öğrencilere bıraktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu özel çocuk Esila'ya bıraktı. Esila'nın okuduğu "Vatan Türküsü" şiiri çok beğenildi.
Yavaş'ın yanı sıra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemindeki 23 Nisan kutlamaları da sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Gökçek, 23 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen etkinliklerde, 111 araçlık konvoyun ön tarafında, özel olarak getirilen makine ile çocuklara top dağıtmıştı.