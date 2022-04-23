Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da top fırlattığı anlar gündem oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. Bayram nedeniyle belediye başkanları da koltuklarını 1 günlüğüne öğrencilere bıraktı.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLGİ GÖREN VİDEO

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu özel çocuk Esila'ya bıraktı. Esila'nın okuduğu "Vatan Türküsü" şiiri çok beğenildi.

GÖKÇEK'İN KUTLAMALARI DA GÜNDEM OLDU

Yavaş'ın yanı sıra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemindeki 23 Nisan kutlamaları da sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

111 ARAÇLIK KONVOY

Gökçek, 23 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen etkinliklerde, 111 araçlık konvoyun ön tarafında, özel olarak getirilen makine ile çocuklara top dağıtmıştı.