Haberler

Almanya'da eski milletvekili çocuk istismarından hapse mahkum edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da Hür Demokrat Partili eski milletvekili Hartmut Ebbing, çocuk cinsel istismarı suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. İstismara uğrayan çocuğun annesi, Ebbing'in suçunu itiraf etti.

Braunschweig Bölge Mahkemesinde görülen davada istismara uğrayan çocuğun annesi, o dönem milletvekili olan Ebbing ile ilişkide olduğunu, Ebbing'in çocuğu istismar ederken fotoğraflarını çekip kendisine gönderdiğini itiraf etti.

2017-2021 yıllarında FDP milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Hartmut Ebbing, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetse de kadının itirafı sonucu ceza almaktan kurtulamadı.

Mahkeme iki erkeğin, 2011'de 52 yaşındaki bir kadının 7 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğuna karar verdi.

Ebbing, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edilirken, Aşağı Saksonya'da öğretmen olan diğer sanık ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, şartlı tahliye edildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

