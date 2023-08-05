Eski AK Parti Milletvekili Yusuf Başer'in Ağabeyi Mustafa Başer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in ağabeyi Mustafa Başer, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Başer için ikindi vakti Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Başer'in yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, eski Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kılınan cenaze namazının ardından Başer'in naaşı, Çalatlı Köy Mezarlığı'na defnedildi.