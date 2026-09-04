Bağış: Türkiye'ye karar masasında yer verilmeli

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'den Avrupa'nın güvenlik yükünü taşımasının beklenmesi halinde, karar alma süreçlerinde Türkiye'ye de yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Bağış, 6.? ? Selanik Metropolitan Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, savaşın yeniden Avrupa'ya döndüğünü, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın sürdüğünü, terörizm, siber tehditler, göç baskıları ile enerji ve teknoloji rekabetinin güvenlik ortamını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

"Müttefiklerimize düşman gibi davranma lüksümüz yok." diyen Bağış, Türkiye'nin güçlü bir Avrupa'yı desteklediğini ancak bunun NATO'ya alternatif değil, daha güçlü bir NATO anlamına gelmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük askeri güçlerinden birine, gelişen savunma sanayisine ve 70 yılı aşkın NATO tecrübesine sahip olduğunu kaydeden Bağış, "Türkiye'den Avrupa'nın yükünü taşıması bekleniyorsa, kararların alındığı masada Türkiye'nin de bir sandalyesi olmalıdır." yorumunu yaptı.

Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Bağış, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu aktararak, enerji, havacılık, teknoloji, yatırım ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Savunma alanındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Bağış, "Müttefikler birbirlerine yaptırım uygulamamalı, birbirlerini güçlendirmeli." diye konuştu ve KAAN savaş uçağında kullanılacak F110 motorlarına ilişkin ilerlemeye dikkati çekti.

Bağış, Türkiye'nin Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Akdeniz'in kesişim noktasında bulunduğunu kaydederek, Avrupa yatırımları ile ABD sermayesi ve teknolojisinin Türkiye'nin coğrafi konumuyla birleşmesinin stratejik fırsatlar yaratacağına vurgu yaptı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Bağış, iki ülkenin komşu ve NATO müttefiki olduğuna dikkati çekerek, anlaşmazlıkların çatışmayla değil diyalog, diplomasi ve karşılıklı saygıyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bağış, "Türkiye ve Yunanistan komşudur, müttefiktir, düşman değildir. Ege ve Doğu Akdeniz gerilim denizleri olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Türkiye'yi yalnızca üyelik müzakereleri ve ikili anlaşmazlıklar üzerinden görmemesi, Washington'ın da Türkiye'yi yalnızca bölgesel krizler sırasında hatırlamaması gerektiğini aktaran Bağış, transatlantik ortaklığın daha stratejik, kapsayıcı ve birlik içinde olması gerektiğini kaydetti.

Bağış, "Anlaşamayabiliriz, tartışabiliriz, hatta zaman zaman birbirimizi hayal kırıklığına uğratabiliriz. Ama biz düşman değil, müttefikiz. Birlikteyken, ayrı olduğumuzdan çok daha güçlüyüz." dedi.

Kaynak: AA