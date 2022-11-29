Eşiyle kavga eden koca, kayınvalidesinin eve geldiğini görünce sokağa ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kıskançlık nedeniyle karısıyla kavga eden 25 yaşındaki koca, eşinin çağırması üzerine kayınvalidesinin ev geldiğini görünce sokağa ateş açtı. Olay sonucu ekmek almaya giden 75 yaşındaki kişi hayatını kaybederken, 22 yaşındaki bir kadın ise burnundan vuruldu. Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" diye konuşan şahıs tutuklandı.

Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde Furkan Avcı, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darbetti. Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının dövüldüğünü öğrenen Özgül Dikici (49), gelinini de yanına alarak damadının evine gitti.

KAYINVALİDESİNİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE SOKAĞA ATEŞ AÇTI

Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın karnına, Fitte Casın adlı kadının ise burnuna isabet etti.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"ANNESİNİ ÇAĞIRDIĞI İÇİN SİNİRLEDİM"

Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.