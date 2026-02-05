Eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Haberler

Adana'da Halil İbrahim Olgun, eski sevgilisi Kadriye Alver'in eşi Şevket Alver'in kardeşi Adnan Alver'i pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası intikam almaya çalışan Şevket Alver de polis tarafından yakalandı.

EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİ, KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da 2006 yılında eski sevgilisi Kadriye Alver'in Şevket Alver ile evlenmesini içine sindiremeyen Halil İbrahim Olgun'un (52), Şevket Alver'in kardeşi Adnan Alver'i (26) pompalı tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, tutuklanacağı adliyeye götürülürken Olgun'u intikam almak için öldürmek isteyen Şevket Alver'in de bu sırada tabancasının namlusuna mermi sürmüş halde adliye yakınlarında bir kahvehanede beklerken polis tarafından yakalanarak saldırının engellendiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Şevket Alver'in bir süre sonra tahliye olduğu bildirildi.

