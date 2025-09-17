Eşinin darbettiği Iryna: Duruşmada yüz yüze gelince kendimi güvensiz hissettim

ANTALYA'da, Ukrayna asıllı eşi Iryna Melnychuk Diğer'i (36) sopayla darbettiği iddiasıyla tutuklanıp, ilk kez hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Diğer, suçlamayı kabul etmedi. Iryna Melnychuk Diğer ise "Duruşmada yüz yüze gelince kendimi güvensiz hissettim" diye konuştu.

Olay, 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk Diğer, mesai sonrası servisten inip evinin arka kapısından içeri gireceği sırada arkasında ses duydu. İddiaya göre, şapka ya da benzeri bir şeyle yüzünü kapatan uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali Diğer, hiçbir şey söylemeden Iryna Melnychuk Diğer'in başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan kadının sol elinde çok sayıda kırık, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk Diğer, telefonuyla KADES uygulamasını kullandı.

ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

Olay yerine komşuları tarafından çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk Diğer, 16 gün tedavi gördü. Diğer'in sol eline platin takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ali Diğer, tutuklandı. Iryna Melnychuk Diğer ile 1,5 yıl önce evlendiği belirlenen tutuklu eş, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, olay anında başka bir evde olduğunu savundu.

'SADECE KLİMA KUMANDASINDAN ÇIKAN TARTIŞMA VARDI'

'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Diğer, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları ve tanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Olay günü eşini darbettiği iddiasını reddeden sanık, "İddianamede yazan ve savcılıkta geçen beyanlarım doğrudur. Olay günü şahsıma ait araçla arkadaşımı ziyarete gittim. Orada belli bir süre geçirdim. Sonra evime gittim. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkollüydüm. Polis merkezinden aranmışım. 3'üncü aranmada telefona cevap verdiğimde evde olduğumu söyledim. Eşimin darbedildiğini söylediler. Eşimle herhangi bir husumetim yoktu. Çeşitli anlaşmazlıklarımız oldu. Günlük, sıradan tartışmalardı. Aramızda sadece klima kumandasından çıkan bir tartışma var" dedi.

'GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETMİYORUM'

Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savunan Diğer, "1 aylık uzaklaştırma kararım vardı. Polis merkezine gidip bu kararın geçerliliğini sordum. Polisler bana evime gidebileceğimi, bir problem olmadığını söyledi. Evime girerken apartman görevlisinin silahlı saldırısına bile uğradım. Görüntüleri kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. 2 aydır cezaevinde tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEYİP SOPAYLA BAŞIMA VURDU'

Kendisine saldıran kişinin eşi olduğunu belirten Iryna Melnychuk Diğer, "Her tartışmamızda 'Benim ailem diplomat, polisler benim tanıdığım' diyordu. Evlendikten sonra bana kötü davranmaya başladı. Sürekli alkol kullanıyordu. Bir gün telefonumu elimden alıp kollarıyla boynumu kilitledi. Bu olaydan dolayı uzaklaştırma aldırdım. Uzaklaştırma kararı olduğu halde ihlal edip yanıma geldi. Ben eve girerken bana saldırdı, 'Seni öldüreceğim' deyip sopayla başıma vurdu. Defalarca darbe aldım. Sonra bağırdım. Komşularım da sağlık ekiplerine haber verdi. Her yerim paramparça oldu" dedi.

'UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ'

Eşinin uzaklaştırma kararını sık sık ihlal ettiğini ileri süren Diğer, "Uzaklaştırmadan sonra 1 hafta sürekli aradı. Ben her yerden engelledim. Sonra iş yerimi aramaya başladı. 30 Haziran'da evimize çilingirle girmeye çalıştı. Ben bu konuda kapıcımızı uyarmıştım. 'Uzaklaştırma kararı var eğer gelirse haberim olsun' demiştim. Ama beni rahatsız etmeye devam etti. Boşanma davamız da sürüyor" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'DELİLLERİMİZ AÇIK VE NET ORTADA'

Duruşma sonrası değerlendirme yapan müşteki avukatı Havva Nur Yağcı, "Müvekkilim 5 Temmuz gecesi kasten öldürülmeye çalışılmıştır. Bu yüzden hukuki süreç başlatıldı ve ilk duruşması görüldü. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Kadına şiddete dayalı mücadelemiz var. Sanık suçlamaları kabul etmedi. Olay günü orada olmadığını söyledi. Ama ifadelerinde çelişkilere rastlandı. Bizim delillerimiz açık ve net ortada" dedi.

Duruşmada korku yaşadığını belirten Iryna Melnychuk Diğer, "Uzun bir zamandır da korku içindeydim. Duruşmada yüz yüze gelince kendimi güvensiz hissettim. Her takım elbise giyen kişi insan değil maalesef. Bu ülkede adaletin olduğuna inanıyorum, hak ettiği cezayı alacak" ifadelerini kullandı.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,