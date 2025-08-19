Diyarbakır'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadının 1 Ay Önce Vurulduğu Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kemal Demir tarafından öldürülen Nazlı Demir'in, bir ay önce bacağından vurulduğu öğrenildi. Daha önceki yaralanmasının detayları ve eşiyle yaşadığı tartışmadaki iddialar dikkat çekiyor.
1 AY ÖNCE DE BACAĞINDAN VURULMUŞ
Bağlar ilçesinde dün eşi Kemal Demir tarafından öldürülen Nazlı Demir'in yaklaşık 1 ay önce tabancayla sağ diz kapağının üstünden yaralandığı, tedavisinin ardından verdiği ifadede yanlışlıkla kendini vurduğunu söylediği öğrenildi. Ancak, Demir'in yakın çevresine de yaşadıkları tartışmanın ardından eşi Kemal Demir'in bacağına ateş ettiğini söylediği belirtildi.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel