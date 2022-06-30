Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan kocaya 13 yıl 6 ay hapis

İZMİR'de, eşi Manolya Akman'ı (33) pompalı tüfekle vurarak sol bacağının diz kapağından kesilmesine neden olan Onur Akman (29), tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Akman'ın cezasında indirim uygulanmadı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Manolya Akman ile Onur Akman, 2018 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerinin 2'nci ayında Akman, askerlik için Diyarbakır'a gitti. İddiaya göre, Manolya Akman ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi. Akman, 2018'in Kasım ayında, askere gitmeden önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Akman ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman'ı cep telefonuyla arayıp, "Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız" sözleriyle yeniden birlikte yaşamaya ikna etti. Çift, 2'nci kez bir araya geldi ancak 1 ayın sonunda Manolya Akman, yeniden şiddet görmeye başladı.