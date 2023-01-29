Eşini ve oğlunu öldüren emekli uzman jandarma adliyede Güncel Haberler ESKİŞEHİR'de tabancayla eşi Fatma Aslan'ı (84), Bilecik'te oğlu Erol Aslan'ı öldürüp, diğer oğlu Osman Aslan'ı da ağır yaralayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ESKİŞEHİR'de tabancayla eşi Fatma Aslan'ı (84), Bilecik'te oğlu Erol Aslan'ı öldürüp, diğer oğlu Osman Aslan'ı da ağır yaralayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir'in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, dün tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan'ın evine gitti. Oğlunu da evde vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan'ı ise eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan'ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan Aslan, işlemleri sonrası Bozüyük Adliyesi'ne sevk edildi. Polis aracından elinde bastonla inen Mehmet Aslan, savcılık sorgusuna alındı.Öte yandan Osman Aslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Aslan Osman Aslan Jandarma Güncel Haberler

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