Eşini ve 2 oğlunu öldüren emekli askerin, 3'üncü çocuğu 10 yıldır kayıp

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde eşi Fatma'yı, Bozüyük ilçesinde ise oğlu Erol ve Osman Aslan'ı tabancayla vurarak öldüren emekli uzman jandarma Mehmet Aslan'ın (86) diğer çocuğu Birol Aslan'ın (56) 10 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde eşi Fatma'yı, Bozüyük ilçesinde ise oğlu Erol ve Osman Aslan'ı tabancayla vurarak öldüren emekli uzman jandarma Mehmet Aslan'ın (86) diğer çocuğu Birol Aslan'ın (56) 10 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde oturan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, cumartesi günü eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan'ın evine gitti. Oğlunu da vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan'ı da eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan'ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Bozüyük Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Birol Aslan, halen kayıp olarak aranıyor.