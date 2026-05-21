Yargıtay’dan kadın cinayetine ağır ceza onaması: Müebbet ve 14 yıl

İZMİR'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Cansu Aydoğdu'yu (32) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi N.G.'yi (53) de ağır yaralayan Metin Aydoğdu'ya (48) verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 20 Mayıs 2022'de Çınartepe Mahallesi 2619'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Metin Aydoğdu, boşanma davaları süren eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı kayınvalidesi N.G.'nin evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu ile N.G.'yi çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Aydoğdu, kurtarılamadı. Ağır yaralanan N.G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Metin Aydoğdu ise tutuklandı.

BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Metin Aydoğdu'nun belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi N.G.'yi 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, eşi Cansu Aydoğdu'yu ise bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Sanık hakkında 'Eşi kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonunda sanık, eşi Cansu Aydoğdu'yu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesi N.G'yi yaralamaktan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırdı, cezada haksız tahrik ve takdir indirimi hükümleri de uygulanmadı. Sanık avukatının itirazı sonrası dosya istinafa gitti. İstinaf mahkemesi de kararı onadı.

'EYLEM ÖLDÜRME KASTIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

İtirazlar sonrası dosya bu kez de Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığına, iddia ve savunmaların hükümlere esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiğine vurgu yaptı. Ceza Dairesi, eksik incelemenin bulunmadığının, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığının altını çizdi. Kararda eylemlerin sanık Aydoğdu tarafından öldürme kastıyla gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtildi.

'İNDİRİM UYGULANMAMASINDA İSABETSİZLİK YOK'

Aydoğdu'nun öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı ancak oluşan şüpheli durumun sanık aleyhine yorumlanamayacağı, bu itibarla tasarlamanın koşullarının bulunmadığı belirtildi. Metin Aydoğdu'ya verilen cezanın isabetli olduğuna vurgu yapan Ceza Dairesi, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasında da isabetsizlik bulunmadığına vurgu yaptı. Bu sebeplerden ötürü itiraz taleplerini reddeden Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı onadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı