Eşini öldüren koca, daha önce de yüzüne ütü basmak istemiş

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 21 yıllık eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) önce eşarbıyla boğarak ardından boğazından bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun (41) tutuklandı. Uygun hakkında, geçen yıl da eşinin yüzüne ütü basmak istediği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Sinan Uygun, iddiaya göre, evde alkol aldıktan sonra 2 çocuğunun annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan Uygun, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini eşarpla boğduktan sonra boğazından bıçakladı. Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ummuhan Zerrin Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sinan Uygun ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Ummuhan Uygun'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Uygun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine götürüldü.