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Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp Çocuğuyla Kaçan Zanlı Adliyede

Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp Çocuğuyla Kaçan Zanlı Adliyede
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Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i parkta silahla vurarak öldüren ve çocuğunu da alarak kaçan Ersan Akdemir, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kadının eşinin silahını almaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

DİYARBAKIR'da boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i (32) öldürüp çocuğunu alarak kaçan ve polisin çalışmasıyla yakalanan Ersan Akdemir (30), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı'ndaki bir parkın önünde meydana geldi. Sultan Akdemir, şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ersan Akdemir'in çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti. Ersan Akdemir, Sultan Akdemir'den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran Ersan Akdemir, Sultan Akdemir'e art arda ateş etti.

ÇOCUĞU DA ALARAK KAÇTI

Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken, saldırgan çocuğunu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Akdemir, kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Sultan Akdemir'in cenazesi, defnedildi.

SİLAHI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Ersan Akdemir'in silahı çıkardığı sırada Sultan Akdemir'in eşinin elini tutmaya çalıştığı, çift arasında kısa süreli arbede yaşandığı, Sultan Akdemir'in yere düşmesinin ardından Ersan Akdemir'in çocuğunu da alarak kaçtığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Ersan Akdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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