Eşini öldürdüğü suçlamasıyla aranan kişinin kamera görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de eşini iş yerinde silahla öldürdüğü suçlamasıyla aranan kişinin, aynı iş yeri yakınında olay günü kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Hülya Şellavcı Y'nin (52) 22 Ekim'de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki atölyesinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Hülya Şellavcı Y'nin boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve şüpheli sıfatıyla aranan eşi K.Y'ye (59) ait görüntüler, olayın yaşandığı iş yeri yakınındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şapkayı başına ters taktığı, kot pantolon ve ceket giydiği görülen K.Y'nin 19.10 sıralarında elinde Hülya Şellavcı Y'ye ait çantayla yürüdüğü görülüyor.

Hülya Şellavcı Y'nin avukatı ve damadı Ensar Aktürk, bir üst sokaktaki başka bir iş yerinin kamerasının kaydettiği görüntülerin cinayetin işlenmesinin ardından çekildiğini belirtti.

Aktürk, soruşturma sürecinde K.Y'nin Almanya'da ilk eşini baltayla öldürmeye teşebbüs suçundan hapis cezası aldığını, yaklaşık 7 yıl cezaevinde kaldığını öğrendiklerini de söyledi.

Olay

Hülya Şellavcı Y, 22 Ekim'de Bornova ilçesindeki iş yerinde silahla öldürülmüş, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi K.Y'nin (59) yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Hülya Şellavcı Y'nin avukatı ve damadı Ensar Aktürk, şüpheli hakkında tazyik hapsi başvurusunun sonuçlanmaması nedeniyle kayınvalidesinin ölümünde ihmali olan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayette bulunmuştu.