Haberler

Gümüşhane'de Odunla Eşini Öldüren Şüpheli Yakalandı

Gümüşhane'de Odunla Eşini Öldüren Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i başına odunla vurarak öldüren Halis Pekin, saklandığı depoda jandarma tarafından yakalandı.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i (26) başına odunla vurarak öldürüp kaçan Halis Pekin (27), saklandığı depoda yakalandı.

Olay, 2 Haziran'da Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde başından yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekipler, firari şüpheliyi, Torul'da saklandığı depoda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ölüm haberlerine dayanamayınca kendisi de can verdi
4 yaşındaki Ömer'e pazarda yorgun mermi isabet etti

Annesiyle pazar alışverişine gitti, gözünü hastanede açtı
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü