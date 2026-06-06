Gümüşhane'de Odunla Eşini Öldüren Şüpheli Yakalandı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i (26) başına odunla vurarak öldürüp kaçan Halis Pekin (27), saklandığı depoda yakalandı.

Olay, 2 Haziran'da Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde başından yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekipler, firari şüpheliyi, Torul'da saklandığı depoda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı