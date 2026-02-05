Haberler

Adana'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

Adana'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tartıştığı eşi Kadriye A'yı bıçaklayarak öldüren Şevket A, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, zanlının eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla gelişti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı eşi Kadriye A'yı (39) bıçaklayarak öldüren Şevket A'nın (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Şevket A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlı Şevket A'nın üç çocuğunun sabah okula gitmesinin ardından eşi Kadriye A'yı kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu bıçakladığı belirtildi.

Olay

Meydan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katında ikamet eden Şevket A, dün tartıştığı eşi Kadriye A'yı bıçaklamıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadriye A'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekibi, şüpheli Şevket A'yı olay yerinde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı