Adana'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı eşi Kadriye A'yı (39) bıçaklayarak öldüren Şevket A'nın (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Şevket A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlı Şevket A'nın üç çocuğunun sabah okula gitmesinin ardından eşi Kadriye A'yı kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu bıçakladığı belirtildi.

Olay

Meydan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katında ikamet eden Şevket A, dün tartıştığı eşi Kadriye A'yı bıçaklamıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadriye A'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekibi, şüpheli Şevket A'yı olay yerinde gözaltına almıştı.