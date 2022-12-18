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Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Güncel Haberler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağlık dergileri satarak geçimini sağlayan Murat Tortop adlı şahıs, tartıştığı hemşire eşini evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü. Tortop kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.

Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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