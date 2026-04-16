Haberler

Konya'da eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da 17 yıllık eşini öldüren Şerife Çeliktaş, mahkeme tarafından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, olay sırasında çocuğunu korumak için hareket ettiğini savundu.

Konya'da 17 yıllık eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan kadına 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Şerife Çeliktaş, "Ben böyle olmasını istemezdim. Çocuğumu korumak zorundaydım. Maktulün sevdiklerime bir zarar vermesini istemedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanı sanık Çeliktaş'a "eşi karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 15 yıla düşürdü.

Şerife Çeliktaş (35), 23 Şubat 2025'te merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

