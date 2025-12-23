Haberler

Manisa'da eşini öldürüp, Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'da eşini öldürüp, Ağrı'da yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi Rukiye Yanar'ı öldüren Adem Yanar, olayı itiraf edip tutuklandı. Olayın ardından Rukiye Yanar'ın cansız bedeni bulundu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde eşi Rukiye Yanar'ı (43) tabanca ile öldüren, İran'a kaçmak üzere gittiği Ağrı'da yakalanıp, gözaltına alınan Adem Yanar (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yanar'ın mahkemedeki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bunu da itiraf ettiğini söylediği belirtildi.

Olay, 20 Aralık'ta gece saatlerinde meydana geldi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Adem Yanar ile Rukiye Yanar çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre; çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. Adem Yanar, Turgutlu ilçesi Ova mevkisinde eşini tabanca ile vurduktan sonra kaçtı. Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken, eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt'ın ilçesine gittiği tespit edildi.

İTİRAF ETTİ, EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şüpheli Adem Yanar, takip sonucunda Ağrı'da yakalanıp, gözaltına alındı. Yanar, ifadesinde eşini öldürdüğünü söyledi. Adem Yanar'ın tarif ettiği yer olan Turgutlu Ova mevkiinde arama yapan polis, Rukiye Yanar'ın cansız bedenini buldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Yanar'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Adem Yanar, polisteki işlemlerinin ardından, dün, Doğubeyazıt'ta adliyeye sevk edildi. Yanar, Doğubeyazıt ile Turgutlu Adliyesi arasında SEGBİS üzerinden görülen duruşma sonucunda akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanar'ın mahkemedeki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bunu da itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Kurdukları tuzağa bakın! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli

Kurdukları tuzak akıl almaz! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Yine Kur'an-ı Kerim'i paylaşıp o sözleri yazdı! Dikkat çeken ifadeler
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title