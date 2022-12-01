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Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca, olayın nedeniyle ilgili kredi kartı iddiası ortaya attı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini 6 yerinden bıçaklayan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Mahkemece tutuklanan Meriç Ç.'nin ifadesinde, "Annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlenip bıçakladım" dediği öğrenildi.

İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde eve alkollü gelen Meriç Ç., iddiaya göre televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı.

Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca, olayın nedeniyle ilgili kredi kartı iddiası ortaya attı

POLİSE TESLİM OLDU

Meriç Ç., kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Nurgül Ç., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan Meriç Ç., bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu.

Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca, olayın nedeniyle ilgili kredi kartı iddiası ortaya attı

"ANNEMİN KARTLARINI KULLANIYORDU"

Suç aletiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Meriç Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Nazlı Muhip:

Annenin kredi kartı eşinde ne geziyor acaba hem eline verip hemde kullanıyor diye bu caniliği yapmak kasıtlıdır.

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Vahdettin Bayram:

caydırıcı cezalar olmadığı sürece böyle Her gün bu acı haberleri izlemeye devam edeceğiz...acilen ceza hukukumuz değişmeli......suç işleyenler ne olacak cezamı çeker çıkarım yerine YANDIM DEMELİ..

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