Eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Esra: Ölümle tehdit ediliyorum

DİYARBAKIR'da gördüğü şiddet nedeniyle eşinden kaçan ve Manisa'ya taşınmak zorunda kalan 2 çocuk annesi Esra Yalınkaya (32), can güvenliğinin olmadığını belirterek, "Ölümle tehdit ediliyorum. Devletim sesimi duysun. 2 yıldır boşanma davam sürüyor ama hala sonuç yok" dedi.

Diyarbakır'da 2013 yılında Y.Y. (38) ile evlenen Esra Yalınkaya, iddiaya göre evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Boşanma kararı alan Yalınkaya, ölüm tehditleri nedeniyle çocuklarını geride bırakarak önce kadın sığınma evine yerleşti, ardından ailesinin yanına sığındı. Yalınkaya, tehditlerin sürmesi üzerine ailesiyle birlikte şehir değiştirmek zorunda kaldı ve Manisa'ya yerleşti.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Yaklaşık 5 yıldır Manisa'da babaevinde yaşayan Yalınkaya, eşinden burada da kaçamadı. Yalınkaya, eşi kendisini bulup tehditleri sürdürünce şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınıp tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Y.Y. tahliye oldu. Elektronik kelepçe uygulanmasına rağmen eşi tarafından ölüm tehditlerinin devam ettiğini öne süren Yalınkaya, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle evden dışarı çıkamadığını söyledi.

'HALEN BENİ ÖLÜME TEHDİT EDİYOR'

Yaşadığı korkuyu anlatan Yalınkaya, "Daha önce Diyarbakır'da yaşıyordum. Karşı taraftan hep şiddet gördüm. Hep ihanete uğradım. Kendisinden kaçtım. Manisa'ya geldim. Peşimden buralara kadar gelip, yerleşti. Halen beni ölümle tehdit ediyor. Daha önce de peşime bir çifti taktı. Beni öldürmek için tetikçi tuttu. Bunların ses kayıtlarını, hepsini savcılığa, polis merkezine sundum. Hiçbir özgürlüğüm yok, sosyal bir hayatım yok. Kapım, zilim çaldığında korku içerisindeyim. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum" dedi.

'BÖYLE BİR HAYAT YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Çocuklarını dahi geride bırakmasına rağmen tehditlerin sürdüğünü söyleyen Yalınkaya, "Beyaz et satışı yapan dükkanda çalışıyordum. Patronumu arayıp, tehdit edip 'Bu kadını burada çalıştırmayacaksın' dedi. Etrafa rahatsızlık veriyor, ailemi rahatsız ediyor. Can güvenliğim yok" diye konuştu.

Ölümle tehdit edildiğini ifade eden Yalınkaya, "Devletim sesimi duysun. Yaklaşık 5 yıldır babamın evinde yaşıyorum. 2 yıldır boşanma davam sürüyor ama hala sonuç yok. Karşı taraf 'Sen benim soyadımı taşıyorsun, benim namusumsun' diyerek beni tehdit ediyor. Böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. O dışarıda özgürce gezerken ben dört duvar arasında yaşıyorum. Ben yaşarken sesimi duyun. 'Çocuklarımı bıraktım peşimi bıraksın' diye ama buna rağmen hala ölüm tehditleri alıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı