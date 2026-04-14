Haberler

Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da Bülent O., eski kayınpederi İsmail Ok'u, eşinin kendisinden ayrılmasına neden olduğu için öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili Bülent O.'nun alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Bülent O., pişman olduğunu söyledi.

'EŞİMDEN BENİ AYIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Aksaray'da eski kayınpederi ve aynı zamanda dayısı olan İsmail Ok'u öldüren Bülent O.'nun, yapılan testinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. İlk eşi Iraz'dan boşanan Bülent O.'nun ikinci bir evlilik yaptığı ve bu evliliğinden de 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bülent O., ilk ifadesinde, "Eşim Iraz'dan beni ayırdığı için öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent O., gazetecilerin, 'Pişman mısınız' sorusuna "Pişmanım" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

