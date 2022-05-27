Eşik'ten Konser Yasaklarına Tepki: "Sistematik Bir Hal Alan Bu Çağdışı Kısıtlama ve Yasakları Kabul Etmiyoruz" - Haberler

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), peş peşe gelen konser yasaklarının "birtakım marjinal grupların tercihlerini tüm halka dayatma çabasına alet olmak" olduğunu vurguladı. EŞİK, "Sistematik bir hal alan bu çağdışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların özellikle de kadın sanatçıların mesleklerini diledikleri gibi icra etmelerine engel olmanıza izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

EŞİK, mayıs ayı boyunca belediyelerden ve valiliklerden peş peşe gelen konser yasakları ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Bu yasakların özellikle kadın sanatçılara yönelik taciz ve baskı olduğunu kaydeden EŞİK'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"BU YASAKLAR BİZLERİN İSTEDİĞİMİZ ETKİNLİĞE KATILMA HAKKIMIZI DA ELİMİZDEN ALMAYI HEDEFLİYOR"

"Sanatçılara yönelik taciz ve saldırılar, bizlerin eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşama hakkımızı, istediğimiz müziği dinleme ve dilediğimiz etkinliğe katılma hakkımızı da elimizden almayı hedefliyor. Şarkı sözlerini bahane ederek Sezen Aksu'yu eleştiren zihniyet, yakın zamanda kıyafetleri üzerinden kamuoyu önünde Hande Yener, Aleyna Tilki ve Gülşen'i de taciz etmiş, sadece kadın olduğu için Ece Seçkin'in Düzce'de vereceği konseri iptal etmişti.

Aynur Doğan'ın Derince ve Bursa konserlerinin iptali ardından, şimdi de Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali'ndeki konser programından çıkarıldığı haberi basına yansıdı. Bu kadın sanatçılara yönelik taciz ve baskılara ek olarak, pek çok sanatçının konserleri iptal edilmiş, Eskişehir'deki Anadolu Fest gibi etkinlikler valilik kararıyla hepten engellenmişti.

"SİSTEMATİK BİR HAL ALAN BU ÇAĞDIŞI KISITLAMA VE YASAKLARI KABUL ETMİYORUZ"

Etkinlikleri düzenleyen belediyelere 'halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan' sanatçıların konser ve etkinlik programlarında yer almaması yönünde taciz ve baskı uygulayan birtakım marjinal grupların tercihlerini bütün bir halka empoze etme çabasına alet olan kurum ve yetkililere sesleniyoruz:

Sistematik bir hal alan bu çağdışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların özellikle de kadın sanatçıların mesleklerini diledikleri gibi icra etmelerine engel olmanıza izin vermeyeceğiz! EŞİK olarak sanatçılarımıza ve sanatlarını icra etme özgürlüklerine sahip çıkıyoruz. Eşitlik, özgürlük ve güven içinde yaşama hakkımızı, çalışma hakkımızı, kıyafet ve seyahat özgürlüğümüzü savunuyoruz."