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Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

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Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBatman’ın Kozluk ilçesinde evde cansız bedeni bulunan 2’si çocuk 4 kişinin Ali Geçinir (29), eşi Seher Geçinir (27) kızları Efnan (2) ve oğulları Muhammed Poyraz Geçinir (1) olduğu belirlendi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Batman'ın Kozluk ilçesinde evde cansız bedeni bulunan 2'si çocuk 4 kişinin Ali Geçinir (29), eşi Seher Geçinir (27) kızları Efnan (2) ve oğulları Muhammed Poyraz Geçinir (1) olduğu belirlendi.

Valilikten de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Kozluk ilçesinde bugün meydana gelen elim olaya ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 18.09.2026 Cuma günü saat 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine güvenlik güçlerimiz derhal belirtilen adrese sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve elde edilen bulgular çerçevesinde; A.G. (29) isimli şahsın; eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G.'nin (1) kesici alet kullanımı sonucu hayatlarını kaybetmelerine neden olduğu, sonrasında kendisini asmak suretiyle yaşamına son verdiği değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada; Olayın gerçekleşme sebebinin, eşi ve çocuklarını öldürerek intihar eden A.G isimli şahsın kayınbiraderi E. D. isimli şahıs 22.05.2026 günü Kozluk Polis Merkezi'ne müracaat ederek; 06.03.2026 günü kendisine ait olan yaklaşık 2.5 (İki buçuk) kilogram has altını eniştesi olan A.G. isimli şahsa saklaması için emanet olarak verdiğini, şahsa ulaşamadığını beyanla şikayette bulunduğu tespit edilmiştir. Olayın gerçekleşme sebebinin bu konu olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında olayın faili A.G'nin uzman çavuş olduğu belirtildiği görülmüş olup, şahsın jandarma teşkilatıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yaşanan bu müessif olaya ilişkin adli tahkikat, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; idari inceleme ise ilgili birimlerimizce tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Ali ARSLAN-Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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