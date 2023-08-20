Eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen koca, toprağa verildi (2)
Güncel Haberler
TUTUKLANDIAmasya'nın Taşova ilçesinde tartıştığı eşi Murat Yalçın'ı (38) av tüfeği ile vurarak öldüren Ayşe Yalçın (33), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Taşova Adliyesine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Amasya'nın Taşova ilçesinde tartıştığı eşi Murat Yalçın'ı (38) av tüfeği ile vurarak öldüren Ayşe Yalçın (33), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Taşova Adliyesine sevk edildi. Yalçın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel