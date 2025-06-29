Eşi Tarafından 6. Kattan Atılan Kadın Felç Kaldı

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Adana'da tartışma sonrası eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen Dilek G., belden aşağısının felç kalmasıyla mücadele ediyor. Olaydan sonra tutuklanan eşinin yargılanma süreci devam ediyor. Dilek G, adalet mücadelesi verdiğini belirtti.

Adana'da eşi tarafından apartmanın 6. katındaki evinin balkonundan aşağı atıldığı iddia edilen kadın, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyemiyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki binanın 6. katında ikamet eden öğretmen Dilek G. (31) ve eşi Çağlar G. (36) arasında 24 Mayıs'ta tartışma çıktı.

İddiaya göre Çağlar G, tartışma sırasında darbettiği eşini balkondan aşağı attı.

Zemin kattaki iş yerinin sundurmasına çarpıp beton zemine düşen Dilek G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrası 4 Haziran'da taburcu edilen kadın, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyememeye başladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Çağlar G. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"Ölmediğim için şükrediyorum ve adalet mücadelesi veriyorum"

Dilek G, gazetecilere, 6 ay önce evlendiği Çağlar G'nin alkol kullanmayacağına dair kendisine söz vermesine rağmen içki içmeye devam ettiğini öne sürdü.

Olay günü eşinin içki içmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını savunan Dilek G, şu iddialarda bulundu:

"Eşim bana bağırıp hakaret etti, ardından da darbetti. Çocuk odasına kaçtım ama yakaladı ve balkona sürükledi. Korkuluklara tutunmuştum ama gözümün içine bakarak 'Bana içki içirmiyorsun, öl' dedi ve ellerimi açtı. Düştüm ve sonrasını hatırlamıyorum."

Dilek G, taburcu olduktan eve dönmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Ailem uzakta, maddi zorluklar yaşıyorum. Bana bunları yaşatan kişinin beni aşağı attığı evde yatalak halde yaşamak zorundayım. Başka yere gidecek imkanım yok. Yine de ölmediğim için şükrediyorum ve adalet mücadelesi veriyorum." dedi.

"Adalete ve yargıya güvenimiz tam"

Kadının avukatı Ozan Karabulut da zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Şüphelinin, müvekkilinin intihar girişiminde bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Karabulut, şöyle konuştu:

"Hanımefendinin 6. kattan aşağı atıldığı çok net. Balkondaki kan izleri ve parmaklıklar bunu gösteriyor. Müvekkilim o an yaşamak için parmaklıklara tutunmuş. Şüpheli, yalan tanıklar bularak dosyayı etkilemeye çalışıyor. Müvekkilim yatalak, yürüyemiyor ve ciddi sağlık sorunları var. Adalete ve yargıya güvenimiz tam. Hukuki sürecin takipçisiyiz."

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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