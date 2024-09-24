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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Duygusal Paylaşımda Bulundu

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Eşi Duygusal Paylaşımda Bulundu
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İstanbul'da motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan bir şüpheli tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Eşi Semih Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, 'Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu' diyerek, eşine olan sevgisini dile getirdi.

İSTANBUL'da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim" dedi.

Ümraniye'de, 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra polis merkezinden firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi, çıkan arbedede, polis memurunun silahını alıp etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanırken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis memuru Şeyda Yılmaz, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayıp, şehit oldu.

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu, Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Geçti, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Şehit Şeyda Yılmaz ise dün memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Medya Motosiklet İstanbul Güvenlik Güncel Medya Sivas Polis

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