Eşi Emine Akpınar'ı Öldüren Emrah Akpınar'ın Arkadaşına Adli Kontrol
Samsun Canik'te boşanma aşamasındaki eşini öldüren Emrah Akpınar'a yardım eden E.Y. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı öldüren Emrah Akpınar'a yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan oto yıkamacı arkadaşı E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel