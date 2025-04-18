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Eşi Emine Akpınar'ı Öldüren Emrah Akpınar'ın Arkadaşına Adli Kontrol

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Samsun Canik'te boşanma aşamasındaki eşini öldüren Emrah Akpınar'a yardım eden E.Y. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı öldüren Emrah Akpınar'a yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan oto yıkamacı arkadaşı E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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