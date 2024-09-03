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ESHOT Genel Müdürü Darbedilen Kadın Şoförü Makamında Ağırladı

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ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, minibüs şoförü tarafından darbedilen kadın şoförü makamında ağırladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bozoğlu, zanlının en üst sınırdan ceza alması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, Narlıdere'de minibüs şoförü tarafından darbedilen kadın şoförü makamında ağırladı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ESHOT'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozoğlu, zanlının en üst sınırdan ceza alması için kurum olarak hukuki sürecin tarafı ve takipçisi olacaklarını, minibüsün çalışma ruhsatına ilişkin yaptırımların da değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Olayın basit bir trafik tartışması gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Bozoğlu, "Bunun adı her şeyden önce kadına şiddettir. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Şahsın ticari şoför olarak gerekli çalışma izin belgelerine sahip olup olmadığını soruşturacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da konuyu minibüsün çalışma ruhsatı yönünden değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Ziyarette olayı anlatan şoför Esra Ş, otobüsün önünün kesilmesini gerektirecek bir şey yapmadığını belirterek, "Yol vermeme, sıkıştırma gibi bir olay yaşanmadı ve hiçbir iletişimde bulunmadık. Bir anda minibüsüyle otobüsün önünü kesti. Otobüse yolcu bindirmek istediğini düşündüm. Bir anda küfürlerle geldi, ne olduğunu anlayamadan da yüzüme yumruk attı ve hızla uzaklaştı. Çok üzüldüm." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Turgay Bozoğlu Güncel Yaşam Eshot

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