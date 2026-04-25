Haberler

Esenyurtlu öğrencilere Atık Getirme Merkezi'nde çevre bilinci etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Belediyesinin Atık Getirme Merkezi'ni gezen ilkokul öğrencilerine yönelik çevre bilinci etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amaçlanan etkinlik kapsamında öğrenciler, belediyeye ait merkezde ağırlandı.

Programın ilk bölümünde çocuklara geri dönüşümün önemi, atıkların ayrıştırılması ve çevrenin korunmasına ilişkin temel bilgiler verildi.

Uzman ekiplerce verilen eğitimde, günlük hayatta uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler, Atık Getirme Merkezi'ni de gezip, geri dönüşüm sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Atıkların toplanması, ayrıştırılması ve yeniden ekonomiye kazandırılması süreçlerini inceleyen öğrenciler, eğitimde öğrendiklerini uygulamalı öğrendi.

Çocuklar, etkinliğin son bölümünde ise geri dönüştürülen atık malzemelerden yapılan oyun alanında vakit geçirdi.

Hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler çevre duyarlılığı konusunda farkındalık kazandı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

Gece kulübü değil resmen dağıtım üssü! Hepsine baskın yapıldı
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış
'Ceset taşındı' iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede, Gülistan'dan bir iz aranıyor

"Ceset taşındı" iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

Gece kulübü değil resmen dağıtım üssü! Hepsine baskın yapıldı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü

Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü
Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak

Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak