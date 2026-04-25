Esenyurtlu öğrencilere Atık Getirme Merkezi'nde çevre bilinci etkinliği

Esenyurt Belediyesinin Atık Getirme Merkezi'ni gezen ilkokul öğrencilerine yönelik çevre bilinci etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amaçlanan etkinlik kapsamında öğrenciler, belediyeye ait merkezde ağırlandı.

Programın ilk bölümünde çocuklara geri dönüşümün önemi, atıkların ayrıştırılması ve çevrenin korunmasına ilişkin temel bilgiler verildi.

Uzman ekiplerce verilen eğitimde, günlük hayatta uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler, Atık Getirme Merkezi'ni de gezip, geri dönüşüm sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Atıkların toplanması, ayrıştırılması ve yeniden ekonomiye kazandırılması süreçlerini inceleyen öğrenciler, eğitimde öğrendiklerini uygulamalı öğrendi.

Çocuklar, etkinliğin son bölümünde ise geri dönüştürülen atık malzemelerden yapılan oyun alanında vakit geçirdi.

Hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler çevre duyarlılığı konusunda farkındalık kazandı.