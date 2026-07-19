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Esenyurt'ta otelde çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta otelde çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul Esenyurt'ta bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otelde mahsur kalanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye ayakta müdahale edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin eksi ikinci katındaki çamaşırhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otel dumanla kaplandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin üst katlarında ve terasta mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta ayakta müdahale edildi.

Ekiplerin bir saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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